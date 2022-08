WHO: Počet prípadov opičích kiahní vo svete prekročil 50.000

Ženeva 31. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potvrdila viac ako 50.000 prípadov opičích kiahní na celom svete, pričom šírenie súčasnej epidémie v Európe a Spojených štátoch sa spomaľuje. TASR informácie prevzala v stredu z agentúry AFP.



Zdravotníckej agentúre OSN bolo tento rok nahlásených 50.496 prípadov tohto vírusového ochorenia a 16 súvisiacich úmrtí. V júli WHO preto vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze.



Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že pokles počtu nových prípadov opičích kiahní dokázal, že epidémiu možno zastaviť.



"V Severnej a Južnej Amerike, kde bola hlásená viac ako polovica prípadov, niekoľko krajín naďalej zaznamenáva rastúci počet nakazených, aj keď je povzbudzujúce vidieť v Kanade trvalý klesajúci trend," povedal Tedros na tlačovej konferencii v Ženeve.



Aj niektoré európske krajiny vrátane Nemecka a Holandska podľa šéfa WHO zaznamenávajú jasné spomalenie prenosu choroby. To okrem iného dokazuje účinnosť krokov proti šíreniu ochorenia v oblasti verejného zdravia.