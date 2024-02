WHO: Počet prípadov osýpok vlani narástol o 79 percent

Ženeva 20. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila v utorok na rýchle šírenie osýpok. Vlani bolo v celom svete zaznamenaných vyše 306.000 prípadov, čo je nárast o 79 percent oproti roku 2022. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Sme... mimoriadne znepokojení," uviedla technická poradkyňa WHO pre osýpky a ružienku (rubeolu) Natasha Crowcroftová. Podľa nej zvyčajne nie sú nahlásené všetky prípady a preto je skutočné rozšírenie ochorenia oveľa vyššie.



WHO každý rok vytvára modely pre presnejšie určenie skutočného počtu ochorenia. Podľa týchto odhadov v roku 2022 sa celosvetovo vyskytlo 9,2 milióna prípadov osýpok a 136.216 úmrtí v súvislosti s ním.



Modely pre vlaňajší rok vypracované ešte neboli. Crowcroftová však poukázala na to, že v roku 2022 nárast úmrtí vzrástol o 43 percent v porovnaní s rokom 2021. Na základe toho odhaduje, že aj vlani pribudli úmrtia spojené s osýpkami.



"Tento rok bude veľmi náročný," povedala, pričom podľa nej vo viac ako polovici krajín sveta hrozí do konca tohto roka vysoké riziko prepuknutia osýpok. Odhaduje sa, že vo svete je približne 142 miliónov detí náchylných na toto ochorenie.



Osýpky sú vysokonákazlivé vírusové ochorenie, ktoré napáda predovšetkým deti, pričom môže spôsobovať aj napríklad slepotu, opuch mozgu, hnačku a vážne respiračné ochorenia.



Hlavnou príčinou stúpajúceho počtu prípadov je podľa Crowcroftovej slabá imunizácia, na ktorú by malo byť zaočkovaných aspoň 95 percent detí v danej lokalite. Miera zaočkovanosti proti osýpkam vo svete však klesla na 83 percent.



Crowcroftová zároveň poukázala na nerovnomerné rozloženie prípadov i úmrtí vo svete. Až 92 percent detí, ktoré na osýpky zomrú, totiž žije v populáciách tvoriacich menej než jednu štvrtinu obyvateľov sveta, predovšetkým v nízkopríjmových krajinách.