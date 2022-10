WHO: Počet úmrtí na ebolu v Ugande stúpol na 44

Kampala 20. októbra (TASR) - Epidémie eboly v Ugande si vyžiadala 44 mŕtvych, informovala v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Potvrdených je zatiaľ 60 prípadov eboly v krajine, ďalších 20 je pravdepodobných. Nákaza si doteraz vyžiadala 44 obetí a 25 uzdravených, povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tlačovom brífingu v Ženeve.



"Stále máme obavy, že v postihnutých oblastiach je viac reťazí prenosu a viac kontaktov, než vieme," dodal. Predchádzajúci oficiálny počet úmrtí, ktorý potvrdila WHO 5. októbra, bol 29.



Ugandský prezident Yoweri Museveni v snahe zabrániť šíreniu eboly nariadil minulý týždeň dvom okresom v centre epidémie prísny lockdown. Zároveň sa snaží zastaviť šírenie vírusu nariadením, aby sa tradiční liečitelia prestali liečiť chorých. Polícia tiež dostala príkaz zatknúť každého nakazeného, ak odmietne izoláciu.



Epidémia sa zatiaľ sústreďuje v okresoch Mubende a Kassanda v centrálnej Ugande. Do hlavného mesta Kampala sa nákaza zatiaľ nerozšírila, hoci dvaja infikovaný z okresu Mubende vyhľadali zdravotnú pomoc v Kampale, čo "zvýšilo riziko prenosu ochorenia v tomto meste", uviedol v stredu Tedros.



Ebola patrí medzi najobávanejšie ochorenia na svete. Je vysoko nákazlivá s úmrtnosťou až 90 percent. Prenáša sa telesnými tekutinami, pričom typickými príznakmi sú horúčka, zvracanie, krvácanie a hnačka. Výskyt ochorenia je ťažké zastaviť, predovšetkým v mestskom prostredí s nízkymi hygienickými štandardmi.



Epidémia eboly Ugandu naposledy postihla v roku 2019. V krajine sa teraz šíri sudánsky variant vírusu, proti ktorému doteraz neexistuje vakcína. WHO oznámila, že klinické testy liekov proti tomuto variantu eboly sa zrejme začnú do niekoľkých týždňov.