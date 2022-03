WHO: Počet útokov na nemocnice na Ukrajine rastie

Ženeva/Kyjev 8. marca (TASR) - Počet útokov na nemocnice, sanitky a iné zdravotnícke zariadenia na Ukrajine sa v uplynulých dňoch rapídne zvýšil, uviedla v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Varovala, že Ukrajine dochádzajú životne dôležité zdravotnícke zásoby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



WHO ešte v pondelok potvrdila, že pri 16 útokoch na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine, ku ktorým prišlo do 3. marca, zahynulo najmenej deväť ľudí. Organizácia však neuviedla, kto bol za útoky zodpovedný.



"Budeme naďalej toto číslo aktualizovať. Tento počet stúpol za uplynulých niekoľko dní celkom rapídne," uviedla Catherine Smallwoodová z európskej pobočky WHO.



WHO okrem toho uviedla, že pracuje na urýchlenom dodaní zdravotníckych zásob na Ukrajinu, kde dochádza kyslík, inzulín, ochranné prostriedky, chirurgické zásoby či bezpečné krvné produkty, uviedol riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.



Zároveň dodal, že pre WHO sú pre tento región prioritné najmä dodávky kyslíka, detských vakcín a zabezpečenie odborných znalostí v oblasti duševného zdravia.



Kluge zároveň zdôraznil potrebu uprednostňovať zdravotné potreby žien vrátane tehotenskej a pôrodníckej starostlivosti v núdzových podmienkach, pričom je nutné reagovať aj na sexuálne a rodovo podmienené násilie.



"Predchádzajúce konflikty nám ukázali, že dospievajúce dievčatá, ženy so znevýhodnením a staršie ženy sú v najzraniteľnejšej situácii. Čelia zvýšenému riziku útoku ľudí mimo svojho domova, a to ako zo strany ozbrojených skupín, tak aj násiliu zo strany partnera či sexuálnemu násiliu a vykorisťovaniu," uviedol Kluge.