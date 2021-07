WHO: Počet zaznamenaných obetí covidu vo svete prekonal štyri milióny

Ženeva 7. júla (TASR) - Počet zaznamenaných obetí koronavírusového ochorenia COVID-19 vo svete prekonal v stredu hranicu štyroch miliónov, oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



"Svet sa nachádza v nebezpečnom bode tejto pandémie. Práve sme prekonali tragický míľnik štyroch miliónov zaznamenaných úmrtí na COVID-19," uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa jeho slov je však skutočný počet obetí pravdepodobne vyšší, uviedla agentúra AFP.



Ešte skôr v stredu WHO informovala, že celosvetovo zaznamenala od začiatku pandémie 183 miliónov prípadov nákazy a takmer štyri milióny úmrtí.



Skutočné čísla sú však podľa všeobecne rozšíreného presvedčenia vyššie, keďže nie všetky krajiny zisťujú a hlásia všetky prípady.