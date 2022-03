WHO: Počty nakazených koronavírusom i úmrtí vo svete stále klesajú

Londýn 9. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že počty nových prípadov nákazy koronavírusom i úmrtí na celom svete v uplynulom týždni naďalej klesali. Týždenný prírastok počtu nakazených hlásilo iba západné Tichomorie. Informovala o tom agentúra AP.



WHO vo svojej najnovšej správe o pandémii uviedla, že nové hlásené prípady ochorenia COVID-19 klesli za posledný týždeň o päť percent. Pokračuje tak klesajúci trend, ktorý sa začal pred viac ako mesiacom. Úmrtia takisto poklesli – o osem percent – a za posledné dva týždne klesajú celosvetovo.



Nárast prípadov nákazy (o 46 percent) hlásilo iba západné Tichomorie. Hongkong, osobitná administratívna oblasť Číny, za uplynulý týždeň zaznamenáva približne 150 úmrtí denne, čo je podľa údajov Oxfordskej univerzity celosvetovo najvyššia úmrtnosť na koronavírus na milión obyvateľov.



Inde prípady covidu výrazne klesajú; najväčší pokles bol zaznamenaný na Blízkom východe a v Afrike, kde počty prípadov klesli o 46 a 40 percent.



"Miernosť vlny variantu omikron, jej nízky počet obetí a skutočnosť, že sa rýchlo vytráca, vytvorili všeobecný dojem, že COVID-19 je za nami," povedal epidemiológ Salim Abdool Karim z juhoafrickej univerzity UKZN. Podľa neho však ešte stále nie je jasné, kedy by sa mohla pandémia skončiť.