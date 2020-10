WHO: Podiel nakazených koronavírusom medzi zdravotníkmi klesá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ženeva 13. októbra (TASR) - Zdravotníci boli od začiatku pandémie koronavírusu neúmerne vážne zasiahnutí touto krízou, ale ich vysoká miera nákazy začala konečne klesať, oznámila v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.V koronavírusovej kríze je celkovo veľa nakazených aj obetí, ale údaje z mnohých krajín a regiónov ukazujú, že pracovníci v zdravotníctve sa infikujú v oveľa vyššej miere než bežné obyvateľstvo.Zdravotníci predstavujú vo väčšine krajín menej než tri percentá obyvateľstva, ale tvoria približne 14 percent všetkých prípadov ochorenia na COVID-19 nahlásených WHO. V niektorých štátoch tvoria dokonca vyše tretinu prípadov.Zdravotnícka organizácia OSN však uviedla, že analýza nahlásených údajov z 83 krajín, predovšetkým z Európy a Severnej aj Latinskej Ameriky, ukázala, že "".Podiel zdravotníkov medzi novonakazenými ľuďmi "", povedala na virtuálnom tlačovom brífingu epidemiologička WHO Anne Perrocheauová. Dodala, že tento podiel sa teraz približuje k podielu bežného obyvateľstva.K vysokým počtom zdravotníkov nakazených koronavírusom prispelo množstvo faktorov, napríklad aj katastrofálny nedostatok osobných ochranných prostriedkov na začiatku pandémie a nedostatočné vyškolenie v tom, ako ich používať.Technická vedúca pracovnej skupiny WHO pre prevenciu a kontrolu nákazy Benedetta Allegranziová novinárom povedala, že pokles zrejme súvisí sčasti s lepšou dostupnosťou osobných ochranných prostriedkov.Podľa nej pokles nakazených zdravotníkov súvisí zrejme i s lepším pochopením a dodržiavaním preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, ako napríklad "".Nový druh koronavírusu SARS-CoV-2 sa prvýkrát objavil vlani v Číne a odvtedy usmrtil na celom svete takmer 1,1 milióna ľudí spomedzi 38 miliónov zaznamenaných nakazených.Vlády po celom svete sa zo všetkých síl snažia zastaviť prudký nárast prípadov nákazy, pričom pandémia vstupuje do druhej smrtiacej vlny.Perrocheauová uviedla, že v rôznych krajinách je rôzna situácia, ale klesajúci trend v nákaze medzi zdravotníkmi je evidentný dokonca aj v krajinách, kde celkový počet prípadov infekcie stúpa.