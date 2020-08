Podklady pre vyšetrovanie pôvodu koronavírusovej pandémie sú hotové

Ženeva 3. augusta (TASR) - Expertný tím Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Číne, ktorého úlohou bolo vypracovať podklady pre vyšetrovanie živočíšneho pôvodu koronavírusovej pandémie, ukončil svoju misiu. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie WHO.



"Tím WHO ukončil svoju misiu, ktorej cieľom bolo položiť základy ďalšiemu spoločnému úsiliu identifikovať pôvod vírusu SARS-CoV-2," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnej tlačovej konferencii.



Podľa Ghebreyesusa sa vo Wu-chane začnú epidemiologické štúdie, ktoré sa pokúsia identifikovať potenciálny zdroj infekcie pri počiatočných prípadoch objavených práve v tomto meste.



Ghebreyesus počas konferencie tiež povedal, že ľudstvo aj napriek snahám čo najrýchlejšie vyvinúť účinné vakcíny zrejme nikdy nenájde na nový typ koronavírusu definitívne riešenie.



"V súčasnosti neexistuje žiadne zázračné riešenie a pravdepodobne ani nikdy nebude," uviedol.



WHO: Pandémia nemusí mať pôvod v čínskom meste Wu-chan

Nový koronavírus sa na človeka možno nepreniesol v čínskom meste Wu-chan, uviedol v pondelok riaditeľ núdzových operácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan. Informovala o tom agentúra DPA.



Ryan zároveň oznámil rozsiahle štúdie s cieľom nájsť zvieracie druhy, z ktorých sa vírus môže preniesť na človeka.



"Fakt, že sa tam (vo Wu-chane) spustil poplach, neznamená, že sa tam aj vírus preniesol na človeka," povedal Ryan počas tlačovej konferencie v Ženeve.



WHO a Čína spoločne zriadili medzinárodný expertný tím, ktorý by mal vo Wu-chane hľadať stopy prvých prípadov infekcie. Tie sa v čínskom meste objavili koncom minulého roka. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus o misii informoval ešte koncom júna.



Čínski výskumníci už uskutočnili viacero štúdií prvých prípadov nákazy. Ryan však vyhlásil, že v týchto štúdiách sú medzery.



"Je potrebná omnoho rozsiahlejšia retrospektívna epidemiologická štúdia," povedal.