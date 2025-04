WHO: Pokiaľ chceme dostať osýpky pod kontrolu, musíme toho urobiť viac

Ženeva 11. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok vyzvala na vynaloženie väčšieho úsilia v boji s osýpkami, ktoré sa šíria v 58 krajinách vrátane Spojených štátov, kde už na ne zomreli dve deti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Organizácia so sídlom v Ženeve zdôraznila, že vakcína proti osýpkam je bezpečná a efektívna. „Len pripomínam, že osýpky sú jedným z najnákazlivejších vírusových ochorení, takže osýpky na akomkoľvek mieste znamenajú, že sú všade,“ vyhlásila riaditeľka WHO pre sekciu vakcinácie Kate O'Brienová na tlačovej konferencii.



Vyhla sa kritike amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ministra zdravotníctva Robert F. Kennedyho, ktorý je otvoreným skeptikom proti vakcinácii. Kennedy čelil kritike za to, že nerobí dosť v boji so smrteľnými osýpkami, ktoré sa šíria najmä v štáte Texas, kde sa už vyskytli stovky prípadov. Kennedy uznal účinnosť vakcíny iba nedávno.



„Spojené štáty sa snažia dostať pod kontrolu šírenie ochorenia a zastaviť ho,“ povedala O'Brienová. „Pokiaľ sa ale ochorenie šíri, a to v ktorejkoľvek krajine, nerobí sa toho zatiaľ dosť. Môžeme povedať, že sme urobili dosť až vtedy, keď sa šírenie skončí,“ skonštatovala riaditeľka.



Podľa O'Brienovej sa ochorenie rozšírilo pre pokles zaočkovanosti, čo čiastočne spôsobila pandémia ochorenia COVID-19.



Zdravotníci v USA vyzývajú ľudí, aby dali svoje deti proti osýpkam zaočkovať. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sú vakcíny účinné na 97 percent.



Pred zavedením očkovania v roku 1963 v USA na osýpky ochoreli tri až štyri milióny ľudí ročne, najmä deti. V súčasnosti je to obvykle menej ako 200 prípadov. Väčšina detí ochorenie prekoná bez následkov, v niektorých prípadoch však osýpky môžu sprevádzať závažné komplikácie ako zápal pľúc, slepota, opuch mozgu až smrť.