WHO: Epidémia opičích kiahní predstavuje ohrozenie verejného zdravia

Ženeva 27. februára (TASR) — Epidémia vírusového ochorenia mpox a najmä šírenie nového variantu vírusu, ktorý ho spôsobuje, naďalej predstavuje ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. Na základe odporúčania nezávislých odborníkov o tom vo štvrtok rozhodla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá ponechala výstrahu pred touto epidémiou na najvyššom možnom stupni. Informovala o tom agentúra DPA.



WHO vyhlásila stav ohrozenia medzinárodného významu v auguste 2024, keď sa nový variant vírusu rozšíril z Konžskej demokratickej republiky (KDR) do susedných štátov. Cieľom vyhlásenia je zvýšiť ostražitosť, zlepšiť pripravenosť a prevenciu pred daným ochorením v štátoch na globálnej úrovni.



Situácia ohľadom mpox sa podľa WHO zatiaľ nezlepšila. Počet prípadov sa zvyšuje a vírus sa ďalej šíri. Situáciu zhoršujú nové boje na východe KDR, odkiaľ sa od roku 2024 šíri nový variant známy ako Clade 1b. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) hodnotí celkové riziko šírenia variantu Clade 1b v Európe ako nízke.



Choroba, predtým známa ako opičie kiahne, je endemická v západnej a strednej Afrike už viac než 50 rokov. K jej rozsiahlejšiemu rozšíreniu došlo v roku 2022, keď sa dostala do Európy, Spojených štátov a ďalších častí sveta.



mpox je infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvierat buď fyzickým kontaktom (uhryznutím, poškriabaním, kontaktom s telesnými tekutinami či pri príprave mäsa divokých zvierat), alebo nepriamo predmetmi znečistenými výlučkami zvierat. K prenosu z človeka na človeka dochádza úzkym fyzickým kontaktom alebo nepriamo, napríklad kontaminovanou posteľnou bielizňou, uterákmi a podobne.



Symptómy mpox zahŕňajú vyrážky, horúčku, zimnicu, opuch lymfatických uzlín, vyčerpanosť, bolesti svalov, chrbta a hlavy, ako aj respiračné príznaky. Úmrtia na mpox sú v krajinách s vyspelým zdravotníctvom zriedkavé.