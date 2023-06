WHO poslala zásoby do zaplavených častí Ukrajiny

Ženeva 8. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) urýchlene poslala núdzové zásoby do častí Ukrajiny zasiahnutých záplavami po zničení Kachovskej priehrady na rieke Dneper. WHO sa tiež pripravuje na riešenie zdravotných rizík vrátane úrazov, utopenia a chorôb šírených znečistenou vodou, napríklad cholery. Vo štvrtok o tom informovali predstavitelia WHO, uvádza TASR podľa britského denníka The Guardian.



Rusko a Ukrajina sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za pretrhnutie Kachovskej priehrady. Povodňová vlna zaplavila rozsiahle územie a desaťtisíce ľudí donútila ujsť zo svojich domovov.



"Nesmieme podceňovať dopady na sanitačný systém a zdravotnícke služby," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"WHO urýchlene pomáha úradom a zdravotníkom s preventívnymi opatreniami proti chorobám pochádzajúcim z vody a s lepším sledovaním ochorení," dodal šéf WHO.



Predstaviteľka WHO pre technické záležitosti Teresa Zakariová na konkrétnu otázku o cholere odpovedala, že hrozí riziko jej prepuknutia, pretože tento patogén sa v tomto prostredí vyskytuje. Dodala, že WHO spolupracuje s ukrajinským ministerstvom zdravotníctva na prípadnej dodávke vakcíny, ak by ochorenie prepuklo.



"Snažíme sa riešiť dosť širokú škálu zdravotných rizík spojených so záplavami, od úrazov cez utopenie až po ochorenia pochádzajúce z vody, ale aj prípadné dôsledky prerušenej liečby chronických chorôb," informovala Zakariová.



Riaditeľ WHO pre núdzové situácie Mike Ryan povedal, že WHO ponúkla pomoc aj oblastiam ovládaným Ruskom, jej operácie však prebiehajú "predovšetkým" na ukrajinskej strane.



Ľudia žijúci v oblastiach okupovaných Ruskom sú "pozorne monitorovaní, dostávajú dobrú starostlivosť, potraviny a ďalšiu pomoc", citoval Ryan ruské uistenie.



"Budeme radi, ak budeme mať prístup do týchto oblastí a budeme môcť zmonitorovať zdravotný stav ľudí, o čo sa vo väčšine situácií vždy pokúšame," vyhlásil Ryan. Dodal, že na tom, ako to dosiahnuť, sa musia dohodnúť ukrajinské a ruské úrady.