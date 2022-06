WHO posúdi, či pre opičie kiahne vyhlási globálny stav núdze

Ženeva 14. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvoláva na budúci týždeň svoj núdzový výbor v súvislosti s výskytom opičích kiahní v desiatkach krajín sveta. Účastníci zasadnutia posúdia, či je z tohto dôvodu potrebné vyhlásiť "globálny stav zdravotnej núdze", ako sa to stalo v prípade nového koronavírusu. TASR tieto informácie prevzala z agentúr AFP a DPA.



Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok novinárom povedal, že vzhľadom na súčasný výskyt opičích kiahní, ktorý označil za nezvyčajný a znepokojujúci, sa rozhodol na budúci štvrtok (23. júna) zvolať stretnutie núdzového výboru.



Tedros zvolanie stretnutia odôvodnil tým, že vírus sa správa nezvyčajne, objavuje sa v čoraz väčšom počte krajín a preto je potrebná koordinovaná reakcia medzinárodného spoločenstva. Poznamenal tiež, že WHO spolu s partnermi a odborníkmi pripravujú zmenu názvu opičích kiahní.



WHO v tejto spojitosti odporúča izoláciu infikovaných pacientov, ako aj dohľadávanie ich kontaktov. Naopak, neodporúča hromadné očkovanie obyvateľstva vzhľadom na nedostatočné klinické dáta a takisto obmedzené zásoby vakcín, povedal Tedros. O prípadnom očkovaní by sa malo rozhodovať v každom prípade samostatne na základe zváženia rizík a prospešnosti vakcíny pre daného jednotlivca.



Opičie kiahne sú zriedkavým nákazlivým ochorením vyskytujúcim sa väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky. Spôsobuje ho vírus, ktorý patrí do tej istej rodiny vírusov ako pravé kiahne. Vírus opičích kiahní je však oveľa menej nebezpečný a nákazlivý než jeho smrtiaci príbuzný.



Medzi prejavy opičích kiahní patria napríklad horúčka, bolesť hlavy a vyrážky. Prípady tohto ochorenia sa v súčasnosti objavujú v západnej Európe, ako aj v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii.



WHO zaznamenala do utorka viac ako 1600 nahlásených prípadov opičích kiahní a takmer 1500 prípadov podozrenia na toto ochorenie v 39 krajinách sveta. Pritom až v 32 z týchto krajín pred májom neevidovali nijaké známy prípady tohto ochorenia. V ďalších siedmich krajinách v Afrike sa tento vírus šíri už desaťročia. Z afrických krajín hlásili dosiaľ 72 smrteľných prípadov. Šéf WHO doplnil, že možné úmrtie na opičie kiahne preverujú v Brazílii.