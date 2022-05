WHO potvrdila 200 útokov na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine

Kyjev 10. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potvrdila, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa uskutočnilo 200 útokov na zdravotnícke zariadenia. V utorok to oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR správu prevzala od stanice CNN.



Ghebreyesus strávil na Ukrajine dva dni. To, čo tam videl a počul, ho podľa jeho vlastných slov "hlboko zasiahlo", pričom vyhlásil, že útoky na zdravotnícke zariadenia musia prestať.



"Existuje liek, ktorý Ukrajina potrebuje najviac a WHO ho nedokáže zabezpečiť. Tým liekom je mier," uviedol Ghebreyesus. Zároveň vyzval Rusko na ukončenie vojny.



Šéf WHO situáciu v krajine prediskutoval aj s ukrajinskými predstaviteľmi a prisľúbil, že WHO bude ukrajinské zdravotníctvo naďalej podporovať.



"Sám som vyrastal vo vojnovej zóne a veľmi dobre chápem, ako sa Ukrajinci cítia," povedal Ghebreyesus. Dodal, že WHO bude pri obyvateľoch Ukrajiny vždy stáť.