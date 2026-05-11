WHO potvrdila sedem prípadov nákazy hantavírusom
Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami.
Autor TASR
Londýn 11. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že medzi pasažiermi výletnej lode MV Hondius bolo doteraz potvrdených sedem prípadov nákazy hantavírusu s kmeňom Andes. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
WHO v pondelok aktualizovala celkový počet nahlásených prípadov na deväť po tom, ako Paríž oznámil, že francúzska pasažierka evakuovaná zo zmienenej lode mala pozitívny test na tento vírus. V prípade dvoch z deviatich osôb ide o podozrenie na hantavírus.
Endemicky sa vyskytuje najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Kmeň hantavírusu Andes, jediný, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka a ktorý bol potvrdený u niektorých nakazených, nebol na súostroví Ohňová zem zaznamenaný od roku 1996. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba.
Loď MV Hodnius v nedeľu dorazila na španielsky ostrov Tenerife a úrady postupne evakuovali pasažierov a časť členov posádky. Americké ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že jeden zo 17 Američanov repatriovaných z tejto výletnej lode, mal pozitívny test. Ďalší Američan má podľa ministerstva symptómy nákazy. O pozitívnom teste Francúzky repatriovanej z lode v pondelok informovala ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová, podľa ktorej je žena v izolácii v Paríži a jej zdravotný stav sa zhoršuje.
