WHO potvrdila už 248 útokov na ukrajinské zdravotnícke zariadenia

Ženeva 23. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu overila správy už o 248 útokov na tamojšie zdravotnícke zariadenia. Pri týchto útokoch zahynulo dovedna 75 ľudí, oznámila zdravotnícka agentúra OSN podľa denníka The Guardian.



Od poslednej takejto bilancie WHO zverejnenej 16. mája sa počet potvrdených útokov na zdravotnícke objekty na Ukrajine zvýšil o tri desiatky.



"K 23. máju bolo overených 248 útokov na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine. K týmto útokom došlo medzi 24. februárom a 19. májom a zapríčinili 75 úmrtí a 59 zranených. Zdravotníctvo by nikdy nemalo byť terčom (útokov)," uviedla WHO na Twitteri.



Stanica Sky News v tejto súvislosti uvádza, že britská vláda minulý týždeň vyčíslila, že Ukrajine v rámci lekárskej pomoci darovala už vyše 11 miliónov položiek.



"Ruské ničím nevyprovokované a nelegitímne útoky na Ukrajinu vytvorili zdravotnú núdzu, pričom Putin sa zameral na zdravotnícke zariadenia ako pôrodnice, nemocnice či sanitky... Podpora Spojeného kráľovstva pre našich (ukrajinských) priateľov je neochvejná, poskytujeme im lieky a vybavenie, ktoré zúfalo potrebujú a ktoré zachraňujú desaťtisíce životov," povedal britský minister zdravotníctva Sajid Javid.