Ženeva 23. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potvrdila už 64 útokov na ukrajinské zdravotnícke zariadenia, ku ktorým došlo od začiatku ruskej invázie. V stredu to oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR správu prevzala od stanice CNN.



WHO už preverila a potvrdila pravdivosť informácií o 64 útokoch na ukrajinské zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Ďalšie správy o útokoch sú ešte v štádiu preverovania.



"Útoky na zdravotníctvo musia prestať. Zdravotnícke systémy, zariadenia či pracovníci nie sú a nikdy by nemali byť ich terčom," dodal šéf zdravotníckej agentúry OSN.



Krízový koordinátor WHO Mike Ryan okrem toho poukázal na skutočnosť, že v podmienkach, aké teraz panujú na Ukrajine, sa môže návšteva zdravotníckych zariadení zmeniť na "život ohrozujúcu skúsenosť".



Zároveň vyjadril zdesenie nad tým, aké podmienky panujú v juhoukrajinskom meste Mariupol, ktoré obliehajú a bombardujú ruské invázne vojská.



WHO minulý týždeň uviedla, že pozdĺž frontovej línie konfliktu na Ukrajine alebo v oblastiach, ktoré sú pod kontrolou Ruska, sa nachádza 300 zdravotníckych zariadení. Ďalších 600 zariadení je vo vzdialenosti desať kilometrov od frontovej línie.