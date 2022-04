WHO potvrdila vyše 100 útokov na zdravotnícke služby na Ukrajine

Kyjev 8. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok ohlásila, že na Ukrajine počas ruskej ofenzívy potvrdila už vyše 100 útokov na zdravotnícke služby, počas ktorých bolo zabitých 73 ľudí a ďalších 51 utrpelo zranenia. Išlo o zdravotníkov aj pacientov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ako priblížil na tlačovej konferencii šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, zo 103 potvrdených útokov ruských síl sa 89 týkalo zdravotníckych zariadení a väčšinu zvyšných tvorili útoky na zdravotnícke vozidlá vrátane sanitiek.



"Sme pobúrení z toho, že útoky na zdravotnú starostlivosť pokračujú," povedal šéf WHO s tým, že ide o "porušenie medzinárodného humanitárneho práva".



Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge na osobitnej tlačovej konferencii v Ľvove apeloval na umožnenie prístupu humanitárnej pomoci do obliehaného strategicky dôležitého mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny.



Mariupol - nachádzajúci sa medzi Ruskom okupovaným Krymským polostrovom a proruskými separatistickými regiónmi na východe - je od prvých dní ruskej tzv. špeciálnej vojenskej operácie vystavený intenzívnemu ostreľovaniu zo strany ruských jednotiek. Pred začiatkom vojny tam žilo okolo 400.000 obyvateľov a v súčasnosti je tam stále uviaznutých približne 120.000 ľudí, ktorí sú odrezaní od dodávok potravín, vody, energií a spojenia s vonkajším svetom.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu obvinil Moskvu, že blokuje humanitárny prístup do Mariupola s cieľom zakryť dôkazy o "tisíckach" zabitých. Podľa odhadov tam bolo usmrtených najmenej 5000 ľudí.



Kluge poznamenal, že WHO "doručila vyše 185 ton medicínskych zásob do najviac zasiahnutých častí krajiny, ktoré sa dostali k pol miliónu ľudí". Uviedol tiež, že "50 percent ukrajinských lekární je zrejme zatvorených a 1000 zdravotníckych zariadení sa nachádza v blízkosti konfliktných oblastí..."