WHO považuje epidémiu eboly v KDR za hrozbu s medzinárodným dosahom

Ženeva 15. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rozhodla, že epidémiu eboly, ktorá postihla východ Konžskej demokratickej republiky (KDR), bude aj naďalej klasifikovať ako ohrozenie verejného zdravia s medzinárodným dosahom. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s tým, že WHO reagovala na nové prípady nákazy vírusom tejto vysokoinfekčnej krvácavej horúčky hlásené z mesta Beni na východe KDR.



Očakávalo sa pritom, že KDR tento pondelok ohlási poslednú epidémiu infekčnej choroby ebola za ukončenú, keďže úrady v KDR viac ako 42 dní, čo je dvojnásobok inkubačnej doby, nezaznamenali žiadne nové prípady nakazenia ebolavírusom. Koncom minulého týždňa však úrady oznámili dve nové úmrtia ľudí, u ktorých sa potvrdila nákaza ebolou.



Krízový výbor pre medzinárodné zdravotné predpisy na svojom zasadnutí v Ženeve konštatoval, že riziko rozšírenia eboly za hranice KDR je síce nízke, ale naďalej ju klasifikuje ako ohrozenie verejného zdravia s medzinárodným dosahom. Výbor tiež odporučil, aby konžské orgány zintenzívnili dohľad nad situáciou a prešetrili aj nedávno hlásené prípady vrátane potenciálnych nozokomiálnych infekcií.



Výbor tiež navrhuje zintenzívniť očkovanie proti ebole vo vysokorizikovej populácii, "pretože očkovanie je najlepším nástrojom verejného zdravia na prevenciu a kontrolu šírenia choroby vyvolávanej vírusom ebola".



Vakcína proti ebole má názov Ervebo alebo rVSV-ZEBOV-GP a používa sa od jesene minulého roku.



Vďaka tejto "predschválenej vakcíne a experimentálnym liekom konečne dokážeme ebolu liečiť a zabrániť jej šíreniu," vyhlásil vlani šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



V poradí 10. výskyt eboly v KDR bol označený za epidémiu 1. augusta 2018. Epidémia zasiahla 29 zón v troch provinciách krajiny. Podľahlo jej 2275 ľudí a 1169 sa doteraz vyliečilo.



V júli roku 2019 vyhlásila WHO túto epidémiu za ohrozenie verejného zdravia.



Ebola je jednou z najobávanejších chorôb na svete. Je vysoko nákazlivá a úmrtnosť na ňu dosahuje až 90 percent. Prvotné symptómy eboly môžu pripomínať napríklad chrípku. Ebolavírus spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať orgány. Prenáša sa krvou, sekrétmi a telesnými tekutinami.



Táto choroba bola prvýkrát zaznamenaná v Kongu v roku 1976 a názov dostala podľa miestnej rieky. Najväčšia epidémia eboly zatiaľ vypukla koncom roka 2013 v západnej Afrike, kde si do leta 2016 vyžiadala vyše 11.000 obetí.