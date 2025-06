WHO: Pôvod covidu zostáva nejasný, na stole sú stále všetky hypotézy

Ženeva 27. júna (TASR) - Záhada okolo pôvodu ochorenia COVID-19 zostáva nevyriešená a všetky hypotézy zostávajú otvorené, vyhlásil v piatok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, uvádza TASR.



Podľa agentúry AFP Tedros zdôraznil, že Čína, kde boli koncom roka 2019 nahlásené prvé prípady nákazy, napriek opakovaným žiadostiam neposkytla WHO všetky požadované informácie. „Za súčasného stavu musia (preto) všetky hypotézy zostať na stole – vrátane zoonotického prenosu aj úniku z laboratória,“ ozrejmil šéf WHO.



Ako spresnila agentúra AFP, WHO vyčíta Číne najmä neposkytnutie stoviek vírusových sekvencií od osôb infikovaných na začiatku pandémie, ako aj chýbajúce informácie o zvieratách predávaných na trhoch v meste Wu-chan a o podmienkach v tamojších laboratóriách.



Aj vzhľadom na tieto nedostatky sa Vedecká poradná skupina WHO pre pôvod nových patogénov (SAGO) vo svojej správe zverejnenej v piatok v Ženeve nedokázala k pôvodu koronavírusu SARS-CoV-2 vyjadriť jednoznačne.



Otázka, či vírus spôsobujúci chorobu COVID-19 unikol náhodne z laboratória, alebo sa preniesol zo zvieraťa na človeka, tak zostáva predmetom diskusií.



Významná časť vedeckej komunity sa prikláňa k hypotéze, že vírus sa preniesol na človeka prostredníctvom medzihostiteľa, ktorý sa pravdepodobne nakazil od netopiera. Niektoré americké úrady, ako napríklad Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), však - s rôznou mierou istoty - podporujú hypotézu o úniku z laboratória, zatiaľ čo iné inštitúcie sa prikláňajú k prirodzenému pôvodu vírusu.



„Za posledných päť rokov sme sa o covide veľa naučili, no stále zostáva nezodpovedaná jedna zásadná otázka: ako sa to celé začalo,“ poznamenal šéf WHO.



Zdôraznil, že „pochopiť, ako vznikne epidémia, je kľúčové pre predchádzanie budúcim epidémiám. Je to zároveň morálna povinnosť voči tým, ktorí v dôsledku takýchto udalostí prichádzajú o život“.



Tedros pripomenul, že pandémia covidu bola najvážnejšou zdravotníckou krízou za posledné storočie. Podľa jeho slov spôsobila „smrť približne 20 miliónov ľudí“ a vážne zasiahla svetovú ekonomiku.



Upozornil, že o chorobe COVID-19 nemožno hovoriť v minulom čase, lebo „hoci kríza je za nami, vírus tu stále je. Naďalej sa vyvíja, stále zabíja a milióny ľudí naďalej trpia“ následkami tohto ochorenia, tzv. dlhým covidom.



Pochopenie pôvodu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje covid, sa považuje za kľúčové pre prevenciu budúcich pandémií, doplnila AFP. Tedros preto v mene WHO opäť apeloval na Čínu a ďalšie krajiny, aby v záujme ochrany sveta pred budúcimi pandémiami zdieľali informácie o pôvode covidu.



Prvé prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 boli zistené v čínskom meste Wu-chan koncom roka 2019. WHO vyhlásila 11. marca 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.