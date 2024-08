WHO požaduje prímerie v Gaze s cieľom umožniť očkovanie proti obrne

Ženeva 16. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) spoločne s Detským fondom OSN (UNICEF) v piatok požiadala strany konfliktu v Pásme Gazy o humanitárne prímerie. Je podľa nich nutné na spustenie rozsiahleho očkovania proti vírusu detskej obrny. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA a vyhlásenia WHO.



WHO, UNICEF a ďalšie organizácie v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva v Pásme Gazy plánuje zaočkovať viac než 640.000 detí, a to v dvoch kolách - v auguste a v septembri. "Bez humanitárneho prímeria nebude možné realizovať očkovaciu kampaň," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



WHO i UNICEF uviedli, že sedem dní trvajúce prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas "by zabezpečilo, aby sa deti a ich rodiny bezpečne dostali do zdravotníckych zariadení."



Spustenie očkovania je podľa WHO nevyhnutné, keďže na území Pásma Gazy zaznamenali u troch detí symptómy paralýzy AFP, ktorá je častým príznakom ochorenia. V odpadových vodách prítomnosť vírusu zaznamenali ešte v júli.



"V Pásme Gazy sa detská obrna nevyskytuje už 25 rokov. Jej opätovný výskyt, pred ktorým humanitárne organizácie varovali uplynulých desať mesiacov, predstavuje ďalšiu hrozbu pre deti v Pásme Gazy a v susedných krajinách. Prímerie je jediným spôsobom, ako zabezpečiť ochranu verejného zdravia v Gaze, ako aj v celom regióne," pripomínajú WHO a UNICEF.



Miera zaočkovania novorodencov v Pásme Gazy výrazne klesla po začatí izraelskej ofenzívy do tejto palestínskej enklávy. Zúriace boje väčšine detí zamedzili prístup k zdravotnej starostlivosti. Pred začiatkom konfliktu bolo zaočkovaných 99 percent detí, v júli tohto roka 86 percent, napísal pre denník The Guardian generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Vírus detskej obrny je vysoko nákazlivý. Postihuje nervový systém a môže spôsobiť paralýzu. S prispením hromadného očkovania klesol celosvetový výskyt detskej obrny od roku 1988 o 99 percent. WHO sa v súčasnosti usiluje o úplné vyhladenie tohto patogénu podobne ako pri víruse pravých kiahní.