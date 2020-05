WHO pozastavila testy hydroxychlorochínu ako možného lieku na COVID-19

Ženeva 25. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že "dočasne" zastavila klinické testy hydroxychlorochínu ako prípadného lieku na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom a urobila tak preventívne. Testy lieku sa pritom vykonávali vo svete v celom rade krajín, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Rozhodnutie prišlo po tom, ako minulý týždeň v odbornom časopise Lancet zverejnili štúdiu, ktorá naznačuje, že používanie tohto lieku, vyvinutého proti malárii, na liečbu pacientov s ochorením COVID-19 môže zvýšiť pravdepodobnosť ich smrti. Na virtuálnej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Tedros dodal, že klinické testy podporované jeho organizáciou (WHO) boli "pozastavené dovtedy, kým sa nepreverí bezpečnosť lieku".