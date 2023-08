WHO pozorne sleduje nový variant koronavírusu BA.2.86

Ženeva 18. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v noci na piatok uviedla, že pozorne monitoruje nový variant koronavírusu BA.2.86, ktorého možné dosahy zatiaľ nie sú známe. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



WHO napísala, že nový variant covidu sa rozhodla monitorovať pre veľký počet mutácii, ktoré nesie. Variant BA.2.86 dosiaľ zaznamenali iba v Izraeli, Dánsku a Spojených štátoch. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) na sociálnej sieti napísalo, že tento variant taktiež monitoruje.



Existujú iba štyri známe sekvencie tohto variantu, priblížila WHO. "Potenciálny vplyv mutácií BA.2.86 je v súčasnosti neznámy a prechádza hodnotením," dodala. Svetová zdravotnícka organizácia v súčasnosti sleduje viac ako desať variantov covidu.



Mnoho krajín upustilo od monitorovania koronavírusu, keď usúdili, že toto ochorenie už nie je také závažné. WHO s týmto postojom nesúhlasí a požaduje prísnejšie sledovanie.



V období od 17. júla do 13. augusta zaznamenali vo svete viac ako 1,4 milióna nových prípadov covidu a vyše 2300 úmrtí zapríčinených týmto vírusovým ochorením, vyplýva z vyhlásenia WHO.



V porovnaní s predchádzajúcim 28-dňovým monitorovaným obdobím stúpol počet nových prípadov o 63 percent, úmrtia klesli o 56 percent.