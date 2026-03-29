WHO predĺžila rokovania o systéme prístupu k patogénom
Autor TASR
Ženeva 29. marca (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu oznámila, že rokovania o dokončení chýbajúcej časti pandemickej dohody, ktorej cieľom je zabrániť panike a chaosu, aké sprevádzali pandémiu ochorenia COVID-19, boli predĺžené. V noci na nedeľu o tom informovala agentúra AFP.
Delegácie členských štátov WHO sa v pondelok (23. marca) zišli v Ženeve na záverečných rokovaniach o kľúčovej časti pandemickej dohody. Ich cieľom bolo dohodnúť sa na tom, ako bude v praxi fungovať systém prístupu k patogénom a zdieľania prínosov (PABS). WHO však v sobotu večer oznámila, že delegácie sa „dohodli na predĺžení rokovaní“, pričom ich nové kolo sa uskutoční od 27. apríla do 1. mája.
Prelomovú pandemickú dohodu o riešení budúcich zdravotných kríz prijali členské štáty WHO v máji 2025. Ide o výsledok viac ako troch rokov rokovaní vyvolaných pandémiou ochorenia COVID-19. Cieľom dohody je zabrániť tomu, aby budúce pandémie sprevádzala nekoordinovaná reakcia štátov, aká sa prejavila počas krízy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2.
Kľúčová časť dohody, systém PABS, má vytvoriť spravodlivý mechanizmus pre zdieľanie vzoriek patogénov s pandemickým potenciálom a následné zdieľanie prínosov, ktoré z nich vyplývajú, ako sú vakcíny, testy a liečba.
Rokovania o tejto časti však zatiaľ neviedli ku konsenzu. Viaceré krajiny, najmä v Afrike, požadujú záruky, že výmenou za zdieľanie údajov o patogénoch budú mať prístup ku všetkým produktom vyvinutým na základe týchto informácií. Európske štáty, najmä tie s veľkým farmaceutickým priemyslom, naopak upozorňujú, že povinné zdieľanie prínosov by mohlo brzdiť výskum a vývoj.
WHO v sobotu konštatovala, že účastníci ženevských rokovaní sa zhodli, že na dosiahnutie dohody treba viac času. Na základe všeobecnej zhody by tento dokument mal byť finalizovaný do polovice mája, keď zasadne rozhodovací orgán WHO - Svetové zdravotnícke zhromaždenie.
Člen Nezávislého panelu pre pripravenosť a reakciu na pandémie Michel Kazatchkine vyzval členské štáty, aby pokračovali v práci na dosiahnutí dohody. Dodal, že „ich tvrdá práca v nasledujúcich týždňoch môže urobiť náš svet v budúcnosti bezpečnejším“.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus už na začiatku rokovaní upozornil, že krajiny musia prácu dokončiť. „Ďalšia pandémia nebude čakať,“ uviedol.
