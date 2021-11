WHO premenovala nový variant B.1.1.529 na omikron

Ženeva 26. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant koronavírusu B.1.1.529 za "variant vyvolávajúci znepokojenie" a premenovala ho na omikron, teda podľa pätnásteho písmena gréckej abecedy. Informovala o tom agentúra AFP.



"Na základe predložených dôkazov svedčiacich o neblahej zmene v epidemiológii COVID-19... WHO označila B.1.1.529 za variant vyvolávajúci obavy s názvom omikron," uviedla organizácia v tlačovej správe.



WHO ďalej spresnila, že prvá známa potvrdená infekcia variantom omikron pochádza zo vzorky odobratej 9. novembra v Juhoafrickej republike.



Svetová zdravotnícka organizácia ľuďom opätovne odporučila, aby prijali opatrenia na zníženie rizika ochorenia COVID-19 vrátane nosenia rúšok, zvýšenej hygieny rúk a fyzických rozostupov. Okrem toho WHO pripomína potrebu lepšieho vetrania vnútorných priestorov a vyhýbanie sa preplneným priestorom. Organizácia v neposlednom rade odporučila očkovanie schválenými vakcínami.