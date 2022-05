WHO: Prenos vírusu opičích kiahní z človeka na človeka sa dá zastaviť

Ženeva 23. mája (TASR) - Ohniská opičích kiahní v neendemických krajinách sa dajú zvládnuť a prenos vírusu z človeka na človeka je možné zastaviť, uviedla v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom agentúra AFP.



Doposiaľ bolo zaznamenaných menej než 200 potvrdených a predpokladaných prípadov tohto zriedkavého ochorenia, spresnila riaditeľka WHO pre infekčné choroby Maria Van Kerkhoveová.



"Toto je situácia, ktorá sa dá zvládnuť, najmä v krajinách, kde pozorujeme tieto epidémie, ku ktorým dochádza v celej Európe a tiež v Severnej Amerike," uviedla Van Kerkhoveová naživo na kanáloch zdravotníckej agentúry OSN na sociálnych sieťach.



"Chceme zastaviť prenos z človeka na človeka. Môžeme to urobiť v neendemických krajinách," spresnila.



K prenosu tohto ochorenia dochádza podľa nej prostredníctvom "úzkeho fyzického kontaktu: kontaktu koža na kožu" a väčšina doteraz identifikovaných osôb nemala vážny priebeh choroby, cituje ju AFP.



Opičie kiahne sú známe už najmenej 40 rokov a niekoľko prípadov sa prostredníctvom cestujúcich z endemických regiónov objavilo za posledných päť rokov aj v Európe, uviedla Rosamund Lewisová z núdzového programu WHO pre kiahne.



"Toto je však prvýkrát, čo vidíme prípady v mnohých krajinách súčasne a u ľudí, ktorí necestovali do endemických oblastí v Afrike," upozornila a spomenula pritom Nigériu, Kamerun, Stredoafrickú republiku a Konžskú demokratickú republiku.



"Je to primárne v živočíšnej ríši v zalesnených oblastiach. Teraz to vidíme skôr v mestských oblastiach," dodala.



Lewisová podľa AFP tiež uviedla, že zatiaľ nie je známe, či vírus zmutoval; vírusy zo širšej skupiny ortopoxvírusov však podľa nej "nemajú tendenciu mutovať a majú tendenciu byť pomerne stabilné".