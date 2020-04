WHO prešetruje prípady vyliečených ľudí s opäť pozitívnym testom

Ženeva 11. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu oznámila, že prešetruje prípady pacientov, ktorým diagnostikovali vyliečenie z nákazy novým koronavírusom, ale po prepustení z nemocníc mali znova pozitívny test. Informovala o tom agentúra Reuters.



Juhokórejské úrady v piatok evidovali 91 pacientov, ktorých považovali za vyliečených a mali znovu pozitívny výsledok testov. Riaditeľka Kórejského centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) Čong Un-gjong uviedla, že u týchto pacientov sa nákaza skôr opäť aktivovala, než by boli znovu infikovaní.



"Sme si vedomí správ o jednotlivcoch, ktorí boli prostredníctvom PCR (polymerázovej reťazovej reakcie) testovaní negatívne na COVID-19 a potom po niekoľkých dňoch znovu pozitívne," uviedla WHO.



"Úzko spolupracujeme s našimi klinickými odborníkmi a usilovne pracujeme na získaní ďalších informácií o týchto jednotlivých prípadoch. Je dôležité zabezpečiť, aby sa pri odbere vzoriek na testy možných pacientov riadne dodržali všetky postupy," dodala organizácia so sídlom v Ženeve.



Podľa usmernenia WHO môže byť pacient prepustený z nemocnice, ak dva po sebe idúce testy s odstupom najmenej 24 hodín boli negatívne. Podľa súčasných štúdií trvá asi dva týždne, kým sú ľudia s miernou formou ochorenia COVID-19 klinicky vyliečení od doby, čo sa u nich objavili príznaky.



"Sme si vedomí, že niektorí pacienti sú PCR pozitívni po klinickom zotavení, ale potrebujeme systematický zber vzoriek od uzdravených pacientov, aby sme lepšie pochopili, ako dlho trvá, než sa aktívneho vírusu zbavia," uzatvára WHO.