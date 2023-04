WHO: Pri bojoch v Sudáne zahynulo najmenej 83 ľudí

Ženeva 17. apríla (TASR) – Najmenej 83 ľudí zomrelo a 1126 ďalších utrpelo zranenia pri ťažkých bojoch, ktoré v Sudáne vypukli medzi armádou a vplyvnou polovojenskou skupinou Sily rýchlej podpory (RSF). Vyplýva to z nových údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Obete na životoch hlásili od minulého štvrtka v sudánskych štátoch Chartúm, Južný Kordofán, Severný Dárfúr a v ďalších regiónoch, uviedla v noci na pondelok agentúra DPA, od ktorej TASR informácie prevzala.



Nemocnice v sudánskej metropole Chartúm, v ktorej metropolitnej oblasti žije asi šesť miliónov ľudí, sú po ťažkých bojoch z víkendu podľa WHO preťažené.



Mnohé z deviatich nemocníc, ktoré prijímajú zranených civilistov, nemajú dostatok krvi, materiálu na transfúzie a ďalších zdravotníckych potrieb. Činnosť im sťažujú aj výpadky dodávok vody a elektriny i málo paliva pre núdzové generátory. Chýbajú im aj špecialisti, ako sú anestéziológovia.