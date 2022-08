WHO: Pri útokoch na na ukrajinské zdravotníctvo zomrelo skoro 100 ľudí

Ženeva 25. augusta (TASR) - Za šesť mesiacov invázie Ruska zasiahlo ukrajinské zdravotníctvo 473 overených útokov, pri ktorých zahynulo takmer 100 ľudí. V stredu to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Šéf WHO pre Európu Hans Kluge označil útoky za "nemorálne". Podľa overených informácií WHO bolo pri nich zabitých 98 ľudí a ďalších najmenej 134 utrpelo zranenia.



Takmer 400 z týchto útokov zasiahlo zdravotnícke zariadenia. Zničili tiež sanitky, sklady a zásoby materiálu. Zástupca WHO na Ukrajine Jarno Habicht označil množstvo útokov na zdravotníctvo za niečo nevídané.



"Tieto útoky sú nielen porušením medzinárodného práva, ale poškodzujú mnohých ľudí, ktorí potrebujú počas vojny zdravotnú starostlivosť," povedal Habicht novinárom v Ženeve cez videomost z bunkru v ukrajinskom meste Dnipro.



Hoci vojna mala na zdravie a životy Ukrajincov ničivý účinok, zdravotný systém sa nezrútil, povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Žiadny systém nemôže zaručiť optimálne zdravie obyvateľom, ak je pod tlakom vojny, a práve preto stále vyzývame Ruskú federáciu, aby ukončila túto vojnu," dodal Ghebreyesus.



Ukrajinská veľvyslankyňa pri OSN v Ženeve Jevhenija Filipenková uviedla, že za posledných šesť mesiacov každá 19 z vystrelených 20 rakiet zasiahla civilné ciele.



"Terčom útokov sa stali nielen zdravotné inštitúcie, ale aj obytné budovy," pripomenula a vyhlásila: "Stupeň poškodenia a skazy je neuveriteľný." Zničené alebo poškodené boli aj vzdelávacie zariadenia, súkromné obydlia či kultúrne areály, dodala.