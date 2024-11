WHO: Pri útoku na očkovacie centrum v Pásme Gazy sa zranili štyri deti

Ženeva 3. novembra (TASR) - Šesť ľudí vrátane štyroch detí utrpelo zranenia v sobotu pri útoku na centrum očkovania proti detskej obrne na severe Pásma Gazy, oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dostali sme mimoriadne znepokojujúcu správu, že dnes bolo zasiahnuté centrum primárnej zdravotnej starostlivosti Šejk Radwan v severnej časti Pásma Gazy, počas toho ako rodičia privádzali svoje deti na život zachraňujúce očkovanie proti detskej obrne v oblasti, kde bola dohodnutá humanitárna prestávka, aby sa mohlo pokračovať v očkovaní," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a dodal, že pri útoku sa zranili štyri deti.



Šéf WHO nepovedal, kto útok vykonal. AFP s odvolaním na zdroj z agentúry civilnej obrany Pásma Gazy informovala, že kliniku zasiahli dve izraelské rakety. Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že jej sily v tejto oblasti v uvedenom čase nepodnikli útok.



"Tento útok, ku ktorému došlo počas humanitárnej prestávky, ohrozuje nedotknuteľnosť ochrany zdravia detí a môže odradiť rodičov od toho, aby priviedli svoje deti na očkovanie," povedal Ghebreyesus.



Izrael tento mesiac začal rozsiahly letecký a pozemný útok na severe palestínskej enklávy s tým, že chce zastaviť bojovníkov hnutia Hamas, ktorí sa tam podľa jeho tvrdení preskupujú.



Šéfovia agentúr OSN tvrdia, že na severe Pásma Gazy je "apokalyptická situácia", pretože v tejto časti bola "odopretá základná pomoc a život zachraňujúce dodávky".



WHO začala v sobotu druhé kolo očkovania detí proti detskej obrne v severnej časti enklávy po tom, ako bol predchádzajúci pokus minulý týždeň zastavený v dôsledku izraelského bombardovania. Očkovanie sa v Pásme Gazy začalo 1. septembra po tom, ako bol na tomto území potvrdený prvý prípad ochorenia za posledných 25 rokov.



Na druhú dávku vakcíny podľa WHO čaká na severe palestínskej enklávy okolo 119.000 detí. V strednej a južnej časti Pásma Gazy bolo zaočkovaných 452.000 detí.



Vírus detskej obrny je vysoko nákazlivý a postihuje najmä deti mladšie ako päť rokov. Môže spôsobiť deformácie a ochrnutie, prípadne aj smrť.