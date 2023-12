WHO: Pri dlhých izraelských kontrolách konvoja do Gazy zomrel pacient

Ženeva 12. decembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že v pohotovostnej kolóne vozidiel do nemocnice v meste Gaza zomrel pacient počas opakovaných a zdĺhavých izraelských kontrol. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cez víkend uviedol, že s partnermi zariadili dodávku základných potrieb pre úrazové a chirurgické oddelenie nemocnice al-Ahlí a prevoz 19 pacientov v kritickom stave.



V utorok však na sociálnej sieti X (predtým Twitter) uviedol ďalšie podrobnosti. Napísal, že WHO je "hlboko znepokojená predlžovanými kontrolami a zadržiavaním zdravotníkov, čo ohrozuje už aj tak krehký zdravotný stav pacientov". "Vinou tohto zdržiavania zomrel cestou jeden pacient, pretože mal ťažké zranenia a liečba meškala," spresnil.



Tedros nenapísal, kto kontroly robil, ale hovorca WHO pre AFP povedal, že prebiehali na kontrolnom stanovišti izraelskej armády.



Príspevok zverejnil Tedros v čase, keď Izrael pokračuje v bombardovaní Pásma Gazy a tvrdí, že jeho vojenská operácia zameraná na zničenie Hamasu priniesla výsledok a palestínske militantné hnutie je "na pokraji zániku".



Humanitárne organizácie sa obávajú, že obliehanú a vojnou ničenú palestínsku enklávu čoskoro postihne vlna chorôb a vyhladovanie obyvateľstva.



Misia pod vedením WHO priviezla v sobotu zúfalo potrebnú pomoc do nemocnice al-Ahlí, ktorá bola "podstatne poškodená" a naliehavo potrebuje kyslík a základné zdravotnícke potreby, ale aj vodu, potraviny, palivo či ďalší zdravotnícky personál.



Tedros označil misiu za "veľmi riskantnú, lebo prebiehala v blízkosti aktívneho ostreľovania a delostreleckej paľby".



V utorok šéf WHO informoval, že kolónu vozidiel zastavili na kontrolnom stanovišti Wádí Gaza dvakrát - na ceste na sever aj cestou späť. Dodal, že niektorých pracovníkov palestínskeho Červeného polmesiaca vypočúvali niekoľko hodín.



"Keď misia vstúpila do mesta Gaza, humanitárny kamión vezúci zdravotnícke zásoby a sanitku zasiahla streľba," oznámil tiež Tedros. Zdôraznil, že "ľudia v Pásme Gazy majú právo na zdravotnú starostlivosť". "Zdravotnícky systém treba chrániť. Dokonca aj vo vojne," dodal.