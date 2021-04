WHO: Prínosy vakcíny od AstraZeneca stále prevažujú nad rizikami

Ženeva 6. apríla (TASR) - Pomer medzi rizikami a prínosmi vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca je "stále prevažne pozitívny". Uviedla to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.



"Neexistujú dôkazy, na základe ktorých by bolo potrebné zmeniť hodnotenie pomeru prínosov a rizík tejto vakcíny," povedal médiám na tlačovej konferencií Rogério Paulo Pinto de Sá Gaspar, šéf WHO pre reguláciu a predbežnú kvalifikáciu liečiv.



WHO sa tak vyjadrila v deň, keď šéf vakcinačnej stratégie Európskej agentúry pre lieky (EMA) Marco Cavaleri povedal, že medzi vakcínou proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca a krvnými zrazeninami existuje "jasná" súvislosť. Dodal pritom, že EMA túto informáciu oficiálne oznámi už v najbližších hodinách.



Samotná EMA ale o niekoľko hodín neskôr informovala, že ešte nedospela k záveru, či vakcína proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca spôsobuje krvné zrazeniny. Dodala, že jej výbor pre bezpečnosť liečiv očkovaciu látku a súvislosť s tvorbou zrazenín "momentálne ešte skúma".



EMA avizovala, že výsledok oznámi na tlačovom brífingu, ktorý usporiada hneď, ako bude toto skúmanie ukončené, čo by podľa jej vyjadrenia malo byť v stredu 7. alebo vo štvrtok 8. apríla.



Používanie vakcíny od AstraZenecy pozastavila v marci vyše desiatka väčšinou európskych krajín, lebo sa objavili správy o prípadoch tvorby krvných zrazenín po podaní tejto očkovacej látky.



EMA aj WHO ale v reakcii na tento vývoj 18. marca uviedli, že vakcína od firmy AstraZeneca je bezpečná a mala by sa naďalej používať. Mnohé krajiny vrátane Nemecka, Francúzska či Talianska následne 19. marca obnovili očkovanie touto látkou.



EMA po ďalších medializovaných správach o krvných zrazeninách oznámila, že odborníci skúmajúci súvislosti s vakcínou od AstraZenecy a krvnými zrazeninami nenašli žiadne špecifické rizikové faktory, ako sú vek, pohlavie či iné zdravotné problémy. Avizovala však, že jej výbor pre bezpečnosť liečiv vydá tento týždeň v súvislosti s vakcínou "aktualizované odporúčanie".