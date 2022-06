WHO: Prípady nového koronavírusu celosvetovo pribúdajú

Ženeva 30. júna (TASR) - Počet nových prípadov nákazy koronavírusom za posledný týždeň vzrástol o 18 percent, pričom celosvetovo pribudlo viac ako 4,1 milióna prípadov, uviedla vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom agentúra AP.



Zdravotnícka agentúra OSN v pravidelnej týždennej správe o pandémii napísala, že celosvetový počet úmrtí zostal relatívne podobný ako pred týždňom, približne 8500. Nárast úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 hlásili v troch regiónoch: na Blízkom východe, v juhovýchodnej Ázii a v Severnej a Latinskej Amerike.



Najväčší týždenný nárast nových prípadov nákazy zaznamenali na Blízkom východe, kde stúpol o 47 percent. Prípady koronavírusovej infekcie vzrástli v Európe a juhovýchodnej Ázii o približne 32 percent a v Severnej a Latinskej Amerike o zhruba 14 percent.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tento týždeň vyhlásil, že nárast počtu prípadov covidu evidujú v 110 krajinách. Väčšinou ho spôsobujú nové omikronové subvarianty BA.4 a BA.5.



"Táto pandémia sa mení, ale ešte sa neskončila," povedal Tedros na brífingu. Vyzval krajiny, aby zaočkovali svoje najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva vrátane zdravotníckych pracovníkov a ľudí starších než 60 rokov, pričom dodal, že stovky miliónov ľudí nie sú stále zaočkované a hrozí im vážny priebeh ochorenia a smrť.



Hoci bolo na celom svete podaných už viac ako 1,2 miliardy dávok vakcín proti covidu, priemerná miera zaočkovanosti v chudobných krajinách je podľa šéfa WHO približne 13 percent.