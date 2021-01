WHO: Protiepidemické opatrenia v Európe treba na krátky čas sprísniť

Kodaň 7. januára (TASR) – Šéf sekcie Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Hans Kluge vyzval vo štvrtok krajiny, aby na krátky čas ešte sprísnili epidemiologické opatrenia v snahe zamedziť šíreniu nového, údajne nákazlivejšieho, variantu koronavírusu SARS-CoV-2, najprv objaveného v Británii. Informovala o tom agentúra AFP.



„Ide o znepokojivú situáciu, čo znamená, že istý čas ešte musíme robiť viac než doteraz a zintenzívniť zdravotné a sociálne opatrenia, a tak zaistiť, že dokážeme vyrovnať strmú krivku (prípadov nákazy) v niektorých krajinách," uviedol Kluge na virtuálnej tlačovej konferencii.



Kluge ďalej poznamenal, že súčasné opatrenia – nosenie rúšok, obmedzenie spoločenských kontaktov a umývanie rúk – sú rozumné a mali by byť ešte sprísnené. Tieto opatrenia, spojené s adekvátnym testovaním, karanténou, izoláciou a očkovaním, budú fungovať, pokiaľ ich budeme všetci dodržiavať, dodal.



Časové rozpätie medzi prvým a druhým zaočkovaním proti ochoreniu COVID-19 má byť podľa Klugeho flexibilné, cituje agentúra Reuters. Šéf európskej sekcie WHO krajinám odporúča nájsť kompromis medzi čo najefektívnejším využitím obmedzených zásob vakcíny a zaočkovaním čo najväčšieho počtu ľudí.



Podľa odhadov európskej sekcie WHO, ktorá sa zaoberá 53 krajinami vrátane Ruska, môže tento nový variant koronavírusu vytlačiť ostatné varianty vírusu a stať sa tak prevládajúcou príčinou ochorenia COVID-19 v európskom regióne.