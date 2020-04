WHO: Protilátky nemusia zabrániť opätovnému nakazeniu sa koronavírusom

Ženeva 17. apríla (TASR) - Prítomnosť protilátok v krvi nemusí zaručiť úplnú ochranu proti opätovnému infikovaniu sa novým koronavírusom, informovala v piatok agentúra Reuters s odvolaním na experta Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mikea Ryana.



Expert WHO tvrdí, že hoci protilátky môžu byť účinné, je len málo dôkazov o tom, že sa vyvinuli u veľkého množstva ľudí. "Mnoho informácií, ktoré sa k nám v súčasnosti dostávajú, naznačuje, že pomerne malé percento populácie" si vytvára protilátky, povedal Ryan.



Mnoho vlád očakávalo vytvorenie protilátok v populácií, čo by vyriešilo problém s pandémiou. Podľa Ryana však celkové záznamy nepotvrdzujú túto teóriu.