WHO reagovala zdržanlivo na správu o ruskej vakcíne proti koronavírusu

Ženeva/Moskva 11. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) reagovala zdržanlivo na utorkové oznámenie Ruska o zaregistrovaní prvej vakcíny proti novému koronavírusu na svete. WHO uviedlo, že zatiaľ len diskutuje s ruskými orgánmi o možnom predbežnom schválení novej očkovacej látky, ktorej klinické testovanie nie je ešte ukončené.



"Sme v úzkom kontakte s ruskými zdravotníckymi orgánmi a momentálne diskutujeme o možnom predbežnom schválení vakcíny," povedal na utorňajšej virtuálnej tlačovej konferencii v hovorca európskej pobočky WHO Tarik Jašarevič, ktorého citovala agentúra AFP.



Zdôraznil, že predbežné schválenie akejkoľvek vakcíny zo strany WHO vyžaduje "dôkladné preskúmanie a zhodnotenie všetkých požadovaných údajov týkajúcich sa bezpečnosti a účinnosti".



Hovorca WHO tak reagoval na utorkové oznámenie Ruska o tom, že zaregistrovalo prvú vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2 na svete. Ruský prezident Vladimir Putin ubezpečil, že nová vakcína je bezpečná a účinná. Oznámil tiež, že sa ňou už dala zaočkovať aj jedna z jeho dcér.



Očkovaciu látku s označením Sputnik V vyvinulo ruské Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie v spolupráci s ministerstvom obrany v Moskve.



Klinické testovanie novej vakcíny však ešte stále nie je ukončené a posledná fáza testov na vzorke viac ako 2000 ľudí sa začne v stredu 12. augusta.



Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško sa začiatkom júla vyjadril, že tretia fáza testov vakcíny prebehne nezávisle od postupu WHO, ktorý je potrebný dodržať pre potvrdenie vakcíny. Toto vyjadrenie vyvolalo pochybnosti v rámci medzinárodného spoločenstva o dostatočnom overení ruskej očkovacej látky.



Napriek pochybnostiam však o novú vakcínu prejavilo záujem, ako tvrdí Kremeľ, už najmenej 20 krajín sveta, ktoré majú celkovo záujem o vyše miliardu dávok.



Rusko dúfa, že výrobu vakcíny bude môcť spustiť v septembri a hneď potom chce začať s očkovaním zdravotníckeho personálu. Už v októbri by mohla byť dostupná na masové použitie.



Moskva plánuje v prvej fáze vyprodukovať aj 500 miliónov dávok pre päť partnerských krajín, no v blízkej budúcnosti chce svoje výrobné kapacity ešte zvýšiť.



Rýchly vývoj ruskej vakcíny kritizujú najmä USA aj Nemecko.



"Podstatou nie je, aby sme ako prví vyvinuli vakcínu, ale aby sme mali bezpečnú a účinnú očkovaciu látku pre obyvateľov Spojených štátov a ostatných ľudí na svete," vyjadril sa americký minister zdravotníctva Alex Azar.



Nemecko tiež spochybnilo kvalitu a bezpečnosť ruskej vakcíny a zdôraznilo, že v rámci Európskej únie môže byť takáto látka schválená len po úplnom ukončený klinických testov.



"Najvyššou prioritou je bezpečnosť pacienta. Zatiaľ nemáme informácie o kvalite, účinnosti a bezpečnosti ruskej vakcíny," povedala hovorkyňa nemeckého rezortu zdravotníctva.



Ruskí predstavitelia pochybnosti ohľadne novej ruskej vakcíny odmietli a označili ich za koordinované a dôkladne pripravené mediálne útoky zamerané na diskreditáciu Ruskej federácie.



Vývoj a testovanie nových vakcín trvá zvyčajne niekoľko rokov. Krajiny po celom svete sa však pokúšajú o vyvinutie očkovacích látok voči novému druhu koronavírusu v zrýchlenom režime. Spojené štáty a EÚ tvrdia, že ich vlastné vakcíny by mohli byť k dispozícii do konca tohto roka.