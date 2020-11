WHO: Remdezivir by sa nemal používať na liečbu pacientov s Covid-19

Ženeva 20. novembra (TASR) - Liek s účinnou látkou remdezivir by sa nemal používať na liečbu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Uviedla to v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej doterajšie testy nepotvrdili účinnosť tejto liečby, píše agentúra DPA.



Podľa WHO neexistujú jasné dôkazy o tom, že nasadenie remdeziviru znižuje riziko úmrtia alebo potrebu pľúcnej ventilácie pre pacientov a jednoznačný nebol ani vplyv tohto lieku na rýchlosť ich zotavenia.



WHO vo svojom najnovšom stanovisku tiež uviedla, že nemožno vylúčiť ani možnosť, že remdezivir má nepriaznivé účinky.



WHO už v polovici októbra zverejnila predbežné hodnotenie, ktoré poukazovalo na nedostatočnú účinnosť remdeziviru. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) koncom októbra napriek tomu liek s touto účinnou látkou vyvinutý firmou Gilead oficiálne schválil na liečbu ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobované koronavírusom SARS-CoV-2.



Uzavretie dohody s americkou farmaceutickou spoločnosťou Gilead na dodávku 500.000 liečebných dávok lieku Veklury obsahujúceho remdezivir ešte začiatkom októbra oznámila aj Európska komisia (EK).



Protizápalové steroidy, ako je dexametazón, sú podľa WHO jediným známym účinným liekom na liečbu ochorenia COVID-19 u ľudí so závažným priebehom. Pri liečbe pacientov sa však osvedčilo aj používanie kyslíka, pokročilé respiračné terapie a kvalitná intenzívna starostlivosť.