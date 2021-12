WHO: Riziko variantu omikron zostáva naďalej veľmi vysoké

Ženeva 29. decembra (TASR) - Hrozba, ktorú predstavuje koronavírusový variant omikron, je stále "veľmi vysoká". Vyhlásila to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) po tom, ako sa počet nových prípadov ochorenia COVID-19 minulý týždeň globálne zvýšil o 11 percent, informuje tlačová agentúra AFP.



Omikron stojí za prudkým nárastom covidových infekcií v niekoľkých krajinách - vrátane tých, kde sa už vyskytol predtým dominantný koronavírusový variant delta, tvrdí WHO vo svojej najnovšej týždňovej epidemiologickej správe.



"Celkové riziko súvisiace s novým variantom omikron zostáva naďalej veľmi vysoké. Rapídny nárast jeho výskytu je pravdepodobne kombináciou imunitného úniku a zvýšenej prenosnosti," uvádza v správe zdravotnícka organizácia spadajúca pod OSN.



WHO však zdôraznila 29-percentný pokles výskytu prípadov pozorovaný v Juhoafrickej republike (JAR) - krajine, ktorá tento variant nahlásila WHO ako prvá 24. novembra.



Organizácia ďalej uviedla, že počiatočné údaje z Británie, JAR a Dánska, ktoré majú v súčasnosti celosvetovo najvyššiu mieru infikovania na osobu, naznačujú, že riziko hospitalizácie s omikronom je v porovnaní s variantom delta nižšie.



Na pochopenie závažnosti omikronu z hľadiska klinických markerov vrátane použitia kyslíka, mechanickej ventilácie či úmrtí sú však potrebné ďalšie údaje. Viac dát je treba získať tiež o tom, ako môže byť závažnosť variantu omikron ovplyvnená predchádzajúcou covidovou infekciou alebo očkovaním.



"Predbežné údaje naznačujú, že monoklonálne protilátky môžu byť menej schopné neutralizovať variant omikron," tvrdí WHO. Najvyšší počet nových prípadov nákazy hlásia Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Taliansko.