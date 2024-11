WHO rozhodne, či opičie kiahne predstavujú medzinárodný stav ohrozenia

Ženeva 11. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolá budúci týždeň zasadnutie výboru pre mimoriadne situácie, aby určila, či opičie kiahne naďalej predstavujú stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. WHO to uviedla v pondelňajšom vyhlásení, TASR informuje na základe správy Reuters.



V auguste WHO vydala varovanie najvyššieho stupňa v spojitosti so šírením vírusového ochorenia v Afrike. Stalo sa tak po tom, čo sa v niektorých oblastiach kontinentu rozšíril nový smrteľnejší a ľahšie šíriteľný kmeň vírusu Clade 1b.



WHO v pondelok vo svojej správe uviedla, že v Afrike úrady potvrdili do 3. novembra 46.794 prípadov ochorenia, poprípade podozrenia na ochorenie, vrátane 1081 úmrtí. Najviac postihnutou krajinou je podľa WHO Konžská demokratická republika, po nej Burundi a Uganda.



Opičie kiahne sa prenášajú pri blízkom kontakte. Ochorenie má zvyčajne mierny priebeh, v ojedinelých prípadoch je smrteľné. Spôsobuje príznaky podobné chrípke vrátane vyrážok, horúčky, zimnice, opuchu lymfatických uzlín, vyčerpanosti, bolesti svalov, chrbta a hlavy, ako aj respiračné príznaky a hnisavé lézie na tele. Prvé dávky vakcíny sa tento mesiac pridelili deviatim najzasiahnutejších africkým krajinám.