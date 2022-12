WHO: Rozhodnutie testovať cestujúcich z Číny je pochopiteľné

Ženeva 30. decembra (TASR) - Opatrenia, ktoré niektoré krajiny zaviedli v súvislosti s nárastom počtu prípadov nákazy koronavírusom v Číne, sú "pochopiteľné", keďže Peking o situácii neposkytol dostatok informácií. V noci na piatok to uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Spojené štáty a ďalšie krajiny vrátane Talianska zaviedli v priebehu minulého týždňa povinné testy na koronavírus pre ľudí prichádzajúcich z Číny. Po uvoľnení prísnych opatrení tam totiž prudko narástol počet nových prípadov nákazy.



Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) však vo štvrtok vyhlásilo, že povinné testovanie cestujúcich z Číny na koronavírus je "neopodstatnené".



"Na to, aby sme dokázali posúdiť rizikovosť situácie v súvislosti v Čínou, potrebuje WHO viac detailnejších údajov," napísal Ghebreyesus v príspevku na Twitteri. Dodal, že pri nedostatku takýchto informácií "je pochopiteľné, že krajiny po celom svete podnikajú kroky, ktorými chcú ochrániť svojich obyvateľov".



"WHO je veľmi znepokojená vyvíjajúcou sa situáciou v Číne," povedal 21. decembra Ghebreyesus na tlačovej konferencii. Od Číny žiadal podrobnejšie informácie o vážnosti ochorenia, hospitalizáciách a prípadoch, ktoré si vyžadujú umiestnenie na oddelenia intenzívnej starostlivosti.