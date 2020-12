WHO: Rozvojové krajiny dostanú vakcíny proti COVID-19 začiatkom roka

Ženeva 18. decembra (TASR) - Menej rozvinuté krajiny by prvé vakcíny proti koronavírusu mali dostať už začiatkom budúceho roka. Spoločne o tom v piatok informovali Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Globálna aliancia pre vakcíny a očkovanie (GAVI) a Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI), uviedla agentúra AFP.



Tieto organizácie budú vakcíny distribuovať prostredníctvom programu COVAX, ktorého cieľom je zaistiť prístup k budúcej očkovacej látke proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám.



Takmer dve miliardy dávok očkovacej látky sú však stále vo fáze vývoja, pripomína AFP. Ide o zatiaľ neschválené vakcíny spoločností AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novovax a Sanofi/GSK.



Všetkých 190 štátov, zapojených do programu COVAX, bude mať prístup k vakcíne v prvej polovici roka 2021. Distribúcia by mala začať v prvom štvrťroku budúceho roka, píše sa vo vyhlásení trojice organizácií. Upozornili však, že distribúcia je podmienená súhlasom regulačných orgánov a pripravenosťou jednotlivých krajín na dodanie vakcín.



Šéf afrického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) John Nkengason vo štvrtok vyjadril obavy, že v rámci programu COVAX bude africkým štátom pridelených len 20 percent potrebných vakcín. Najväčším problémom je podľa neho zohnať dostatočné financie na ich distribúciu do všetkých štátov. Na vyriešení tohto problému centrum pracuje aj so Svetovou bankou.