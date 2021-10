WHO chce formovať Vedeckú poradnú skupinu pre pôvod nových patogénov

Ženeva 13. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu požiadala 26 odborníkov o sformovanie svojej Vedeckej poradnej skupiny pre pôvod nových patogénov (SAGO). Jej súčasťou bude aj niekoľko odborníkov, ktorí sa v rámci WHO zúčastnili na vyšetrovaní pôvodu koronavírusu SARS-CoV-2 v Číne, informovala agentúra Reuters.



"Je nevyhnutné porozumieť tomu, odkiaľ pochádzajú nové patogény pre zabránenie budúcemu vzniku ohnísk (nákazy) s epidemickým a pandemickým potenciálom. Toto si tiež vyžaduje obrovské spektrum znalostí. Sme veľmi spokojní s tým, že odborníci takéhoto kalibru z celého sveta boli vybratí pre SAGO," uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vo vyhlásení.



Vo vyhlásení sa tiež uvádzajú mená 26 navrhovaných členov SAGO vrátane Marion Koopmansovej, Thei Fischerovej, Hung Nguyena a čínskeho odborníka na zdravie zvierat Janga Jün-kueja, ktorí sa tento rok zúčastnili na vyšetrovaní pôvodu koronavírusu v čínskom meste Wu-chan.



WHO spustila možnosť podať si prihlášku do tejto skupiny v auguste. Uviedla vtedy, že hľadá tie najlepšie vedecké kapacity. Tie by mali WHO radiť pri vyšetrovaní nových vysokorizikových patogénov, ktoré sa preniesli na človeka zo zvieraťa a mohli by v budúcnosti spôsobiť vypuknutie ďalšej pandémie.