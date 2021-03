WHO sa obáva epidemiologickej situácie na Balkáne a v strednej Európe

Kodaň 18. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok uviedla, že ju v súvislosti s pandémiou koronavíurusu obzvlášť znepokojuje najmä situácia na Balkáne a v krajinách strednej Európy. Počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, ako aj počet obetí tam patria podľa údajov WHO k najvyšším na svete, konštatovala na tlačovej konferencii v Ženeve Catherine Smallwoodová z európskej pobočky WHO. Informovala o tom agentúra AFP.



Situácia je "najakútnejšia" v oblastiach, ktorým sa úspešne darilo "mať ochorenie počas prvých šiestich mesiacov roku 2020 pod kontrolou", konštatovala Smallwoodová.



Riaditeľ WHO pre oblasť Európy Hans Kluge uviedol, že doterajšia očkovacia kampaň zatiaľ nezabránila tomu, aby sa vírus prestal šíriť v tomto regióne. "Incidencia prípadov (nákazy) má naďalej rastúcu tendenciu a postupuje smerom na východ," dodal.



"Počas troch týždňov za sebou sme zaznamenali nárast počtu prípadov COVID-19," povedal ďalej Kluge. Dodal, že minulý týždeň pribudlo v európskom regióne, do ktorého WHO zaraďuje 53 štátov a teritórií vrátane Ruska a niekoľkých krajín strednej Ázie, viac ako 1,2 milióna infikovaných.



Kluge varoval, že niektoré krajiny začínajú uvoľňovať opatrenia na základe predpokladu, že zvýšená miera zaočkovanosti "okamžite povedie k zlepšeniu epidemiologickej situácie". Kritizoval, že na takýto prístup je priskoro. Napriek tomu zdôraznil, že "očkovanie funguje a nakoniec nám umožní návrat k novému normálu".