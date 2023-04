WHO: SARS-CoV-2 bude naďalej spôsobovať významné respiračné ochorenia

Ženeva 18. apríla (TASR) - Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre ochorenie COVID-19 začiatkom mája rozhodne, či vírus SARS-CoV-2 stále predstavuje stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC) - čo je najvyšší stupeň výstrahy, aký môže WHO vyhlásiť.



Na tlačovej konferencii v Ženeve o tom podľa agentúry AFP informoval vedúci programu WHO pre riadenie mimoriadnych zdravotných situácií Michael Ryan.



Vyjadril súčasne nádej, že nezávislý krízový výbor, ktorý sa stretáva každé tri mesiace, bude mať "pozitívne poznatky, pokiaľ ide o hodnotenie trajektórie pandémie a o to, či stále ide o stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu".



Svoje odporúčania výbor následne poskytne generálnemu riaditeľovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi, ktorý prijme konečné rozhodnutie.



Vo svojom vystúpení pred novinármi Ryan súčasne vyzval na opatrnosť pri termínoch, ktoré sa používajú na definovanie vývoja pandémie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2.



Upozornil, že respiračné vírusy neprechádzajú z pandemickej do endemickej fázy, ale na nízke úrovne aktivity s potenciálne sezónnymi epidemickými vrcholmi. Podľa Ryana je pravdepodobné, že "prejdeme (...) od hrboľatej cesty k predvídateľnejšiemu modelu" ich výskytu "s možnými nárastmi, najmä keď sa v určitých ročných obdobiach ľudia zdržiavajú v domácnostiach a budovách" kvôli chladu.



Ryan však trval na tom, že samotný vírus nezmizne: "Nevykoreníme ho a SARS-CoV-2 sa pripojí k panteónu respiračných vírusov, podobne ako vírusy chrípky" a "bude naďalej spôsobovať významné respiračné ochorenia".



Dodal, že za posledných 28 dní bolo WHO nahlásených viac ako 23.000 úmrtí a tri milióny nových prípadov, pričom v kontexte značne obmedzeného testovania.



Hoci sa bilancie znižujú, "stále je to veľa ľudí, ktorí zomierajú, a stále je to veľa ľudí, ktorí ochoreli", zhodnotil Ryan.



V súvislosti s ochorením nazvaným neskôr COVID-19 vyhlásil krízový výbor WHO stav globálnej zdravotnej núdze (PHEIC) 30. januára 2020.



WHO takto označuje situácie či nákazy, ktoré sa môžu šíriť aj do iných krajín. Tento typ udalosti si vyžaduje koordinovanú medzinárodnú spoluprácu. K vyhláseniu PHEIC došlo v situácii, keď bolo zaznamenaných menej ako 100 prípadov a žiadne úmrtie mimo Číny.



Svet však začal konať, až keď šéf WHO Tedros v marci 2020 označil situáciu za pandémiu.