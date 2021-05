WHO: Schválené vakcíny sú účinné, ale treba prehodnotiť cestovanie

Kodaň 20. mája (TASR) - Autorizované vakcíny proti COVID-19 sú účinné proti všetkým známym variantom tohto ochorenia vrátane indického, povedal vo štvrtok riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge. Informuje o tom agentúra AFP.



"Všetky varianty koronavírusu, ktoré sa doposiaľ objavili, reagujú na dostupné schválené vakcíny," spresnil Kluge. Ako dodal, všetky varianty koronavírusu môžu byť kontrolované rovnakými opatreniami v oblasti zdravotníctva i sociálnej oblasti, aké sa využívali doposiaľ.



Pokrok v boji proti pandémii však zostáva "krehký" a medzinárodnému cestovaniu by sme sa mali vyhnúť, varoval riaditeľ WHO pre oblasť Európy.



"Práve teraz, zoči-voči pretrvávajúcej hrozbe a novej neistote, potrebujeme byť opatrní a prehodnotiť medzinárodné cestovanie, alebo sa mu vyhnúť," spresnil.



Tzv. indický variant koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa zdá nákazlivejší, doposiaľ identifikovali v najmenej 26 z 53 krajín v európskom regióne WHO, povedal Kluge počas pravidelnej týždennej tlačovej konferencie v Kodani.



Ako dodal, v európskom regióne WHO dostalo dávku vakcíny proti COVID-19 iba 23 percent ľudí, kým obe dávky očkovacej látky podali len 11 percentám. "Vakcíny môžu byť svetlom na konci tunela, nemôžeme byť však tým svetlom oslepení," podotkol Kluge.