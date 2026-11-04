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WHO schválila klinické skúšky dvoch nových vakcín proti ebole
Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) v pondelok uviedlo, že súčasná epidémia eboly v Afrike si vyžiadala viac ako 5300 životov, drvivú väčšinu z nich v KDR.
Autor TASR
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Ženeva 4. novembra (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) schválila v stredu klinické skúšky pre dve nové vakcíny proti ebole, ktorej epidémia v Afrike si už vyžiadala viac ako 5300 mŕtvych. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Minulý mesiac sa začalo skúšanie vakcíny Ervebo, ktorá je schválená pre ebolavírus, nie však pre kmeň vírusu Bundibugyo“ spôsobujúci súčasnú epidémiu v Konžskej demokratickej republike (KDR), uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„Dnes expertné skupiny WHO odporučili pridať do tejto skúšky dve kandidátske vakcíny,“ povedal pred novinármi. Ide o vakcíny ChAdOx1 BDBV od Oxfordskej univerzity a Indického sérového inštitútu a mRNA-1469 od spoločnosti Moderna. Obe boli vyvinuté špecificky pre kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ nie je schválená žiadna liečba ani vakcína. Skúšku vedie Národný ústav biomedicínskeho výskumu KDR za podpory partnerov vrátane WHO.
„Vakcíny sú účinné nástroje, no nie sú náhradou za osvedčené opatrenia, ktoré môžu zachrániť životy teraz – včasná starostlivosť, vysledovanie kontaktov, izolácia, bezpečné a dôstojné pohreby a dôveryhodná spolupráca s komunitami,“ dodal Tedros.
Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) v pondelok uviedlo, že súčasná epidémia eboly v Afrike si vyžiadala viac ako 5300 životov, drvivú väčšinu z nich v KDR. Potvrdených bolo 10.444 prípadov nákazy, úmrtnosť tak presahuje 50 percent.
„Minulý mesiac sa začalo skúšanie vakcíny Ervebo, ktorá je schválená pre ebolavírus, nie však pre kmeň vírusu Bundibugyo“ spôsobujúci súčasnú epidémiu v Konžskej demokratickej republike (KDR), uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
„Dnes expertné skupiny WHO odporučili pridať do tejto skúšky dve kandidátske vakcíny,“ povedal pred novinármi. Ide o vakcíny ChAdOx1 BDBV od Oxfordskej univerzity a Indického sérového inštitútu a mRNA-1469 od spoločnosti Moderna. Obe boli vyvinuté špecificky pre kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ nie je schválená žiadna liečba ani vakcína. Skúšku vedie Národný ústav biomedicínskeho výskumu KDR za podpory partnerov vrátane WHO.
„Vakcíny sú účinné nástroje, no nie sú náhradou za osvedčené opatrenia, ktoré môžu zachrániť životy teraz – včasná starostlivosť, vysledovanie kontaktov, izolácia, bezpečné a dôstojné pohreby a dôveryhodná spolupráca s komunitami,“ dodal Tedros.
Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) v pondelok uviedlo, že súčasná epidémia eboly v Afrike si vyžiadala viac ako 5300 životov, drvivú väčšinu z nich v KDR. Potvrdených bolo 10.444 prípadov nákazy, úmrtnosť tak presahuje 50 percent.