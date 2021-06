WHO schválila na núdzové použitie čínsku vakcínu CoronaVac

Ženeva 1. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok schválila na núdzové použitie vakcínu vyrábanú čínskou spoločnosťou Sinovac Biotech.



Vakcína CoronaVac sa stala v poradí druhou vakcínou čínskej výroby, ktorú WHO schválila na očkovanie proti chorobe COVID-19, informovala agentúra AFP.



WHO vo svojom vyhlásení z utorka informovala, že "validovala vakcínu Sinovac-CoronaVac na núdzové použitie, čím dala krajinám, finančným inštitúciám, obstarávacím agentúram a komunitám záruku, že spĺňa medzinárodné štandardy pre bezpečnosť, účinnosť a výrobu".



Začiatkom mája WHO odobrila vakcínu čínskej farmaceutickej spoločnosti Sinopharm.



Celkovo WHO doteraz - vrátane vakcíny CoronaVac - schválila sedem očkovacích látok proti covidu. Okrem dvoch čínskych sú v zozname schválených vakcín aj očkovacie látky farmaceutických spoločností Pfizer/BioNTech, Jannsen/Johnson & Johnson, dva varianty vakcín od spoločností AstraZeneca/Oxford a Moderna.