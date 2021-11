WHO schválila na núdzové použitie indickú vakcínu Covaxin

Ženeva 3. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že schválila na núdzové použitie proticovidovú vakcínu Covaxin, ktorú vyvinula indická firma Bharat Biotech. Informovala o tom agentúra AFP.



Vakcína s účinnosťou 78 percent, ktorá sa podáva v dvoch dávkach v odstupe štyroch týždňov a využíva neaktívne antigény koronavírusu, je "mimoriadne vhodná pre stredne- a nízkopríjmové krajiny pre nenáročné požiadavky na skladovanie", uviedla WHO vo vyhlásení.



Covaxin je prvou očkovacou látkou kompletne vyvinutou i vyrobenou v Indii, ktorej WHO udelila povolenie na núdzové použitie. Je v poradí ôsmou vakcínou proti ochoreniu COVID-19, ktorú WHO dosiaľ schválila po vakcínach od firiem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm a Sinovac.



WHO v procese schvaľovania očkovacích látok skúma okrem iného i údaje z klinických testov. Rozhodnutie WHO môže urýchliť uznanie jednotlivých vakcín vo svete. Vakcínu Covaxin momentálne akceptujú napríklad Austrália, Grécko, Irán, Mexiko, Nepál či Zimbabwe.



Umožňuje tiež ich použitie inými agentúrami OSN a tiež prostredníctvom globálnej iniciatívy COVAX, ktorej cieľom je zaistiť dodávky vakcín pre chudobnejšie krajiny sveta.