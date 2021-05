WHO schválila na núdzové použitie prvú čínsku vakcínu proti covidu

Ženeva 7. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) schválila v piatok na núdzové použitie vakcínu proti koronavírusu od čínskej firmy Sinopharm. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ide o vôbec prvú čínsku vakcínu, ktorej WHO dala zelenú.



Podľa generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa ide v poradí o šiestu vakcínu, ktorá získala validáciu WHO z hľadiska bezpečnosti, účinnosti a kvality.



Schválenie tejto očkovacej látky zo strany WHO umožní jej využitie v rámci medzinárodnej iniciatívy COVAX usilujúcej sa o väčšiu dostupnosť vakcín proti covidu, najmä pre chudobnejšie krajiny sveta.



V nasledujúcich týždňoch sa očakáva, že WHO schváli aj ďalšiu čínsku protikoronavírusovú vakcínu - od spoločnosti Sinovac.