WHO schválila vakcínu od spoločnosti AstraZeneca na núdzové použitie

Ženeva 15. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok schválila na tzv. núdzové použitie vakcínu spoločnosti AstraZeneca, čím umožnila začiatok jej distribúcie do niektorých z najchudobnejších krajín sveta. Informovala o tom agentúra AFP.



WHO v pondelok podľa svojho vyhlásenia odobrila na núdzové použitie dve verzie vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktoré vyvinula britsko-švédska spoločnosť AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou.



Vakcíny budú distribuované prostredníctvom programu COVAX. Ten zastrešuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s cieľom zabezpečiť rovnomerné dodávky vakcín vo svete - vrátane najchudobnejších krajín.



Spoločnosť AstraZeneca vo štvrtok 11. februára oznámila, že s Oxfordskou univerzitou pracuje na prispôsobení ich spoločnej vakcíny tak, aby chránila pred novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2.



Odborníci WHO deň predtým (10. februára) uviedli, že vakcína proti chorobe COVID-19 od konzorcia AstraZeneca/Oxford môže byť použitá v oblastiach, kde sa šíria nové varianty koronavírusu. Zároveň dodali, že ňou môžu byť zaočkované aj osoby staršie ako 65 rokov.