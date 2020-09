WHO schválila protokol o testovaní bylinných liekov na koronavírus

Brazzaville 20. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) schválila v sobotu protokol o testovaní afrických bylinných liekov ako potenciálnej liečby koronavírusu a iných epidémií, informuje agentúra AFP.



Koronavírus nastolil otázku používania tradičnej medicíny v boji proti súčasným chorobám a toto schválenie jednoznačne podporilo testovanie pomocou kritérií podobných kritériám používaným pre molekuly vyvinuté laboratóriami v Ázii, Európe alebo v Amerike.



Stalo sa tak niekoľko mesiacov po tom, čo sa s veľkým opovrhnutím stretol návrh prezidenta Madagaskaru na propagáciu nápoja založeného na paline - rastline s preukázanou účinnosťou pri liečbe malárie.



V sobotu experti WHO a ich kolegovia z ďalších dvoch organizácií "schválili protokol pre tretiu fázu klinických skúšok bylinného lieku na COVID-19, ako aj povolenie a referenčné podmienky pre zriadenie rady na monitorovanie údajov a bezpečnosti klinického testovania bylinných liekov," uvádza sa vo vyhlásení WHO.



"Tretia fáza klinických skúšok je kľúčová pre celkové hodnotenie bezpečnosti a účinnosti nového liečiva," poznamenala WHO.



"Ak sa produkt tradičnej medicíny ukáže ako bezpečný, účinný a zaručenej kvality, WHO ho v zrýchlenom konaní odporučí na miestnu veľkovýrobu," uviedol regionálny riaditeľ WHO Prosper Tumusiime.



Partnermi WHO sú Africké stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb a Výbor Africkej únie pre sociálne záležitosti.



"Prepuknutie COVIDu-19, podobne ako aj eboly v západnej Afrike, zdôraznilo potrebu posilnenia zdravotných systémov a urýchlenia výskumných a vývojových programov vrátane tradičných liekov," skonštatoval Tumusiime.



Nezmienil sa však konkrétne o madagaskarskom nápoji Covid-Organics, nazývanom tiež CVO, ktorý prezident Andry Rajoelina uviedol ako liek na koronavírus. Je široko distribuovaný po celom Madagaskare a predávaný aj do niekoľkých ďalších krajín, najmä afrických.



Regionálny riaditeľ WHO pre Afriku Matshidiso Moeti pre médiá v máji uviedol, že africké vlády sa v roku 2000 zaviazali k "tradičnej liečbe" prostredníctvom rovnakých klinických skúšok ako pri iných liekoch.



"Chápem potrebu a snahu nájsť niečo, čo môže pomôcť. Veľmi by sme chceli podporiť tento vedecký proces, ku ktorému sa zaviazali samotné vlády," povedal Moeti.